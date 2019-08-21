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Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı kararıyla 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını eleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Hakikaten üzülüyorum”

Süleyman Soylu, "Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Davutoğlu'nun ben de kabinesindeyim. İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum. Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada konuşulan şey terör. Elbette ki hukukun işlemesi ve demokrasinin korunması bizim temel sorumluluğumuzdur. PKK ile iltisaklı, terör bağlantılı birisinin tedbiren alındığı andan itibaren bir itiraz oluyorsa siyasal itirazdır. Buna sadece üzülürüm.

Gül ve Davutoğlu ne demişti?

Abdullah Gül kayyım kararıyla ilgili, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Davutoğlu ise, "demokratik sistemin ruhuna aykırı" olarak nitelediği karar için "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" demişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
  1. Habertürk
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. gündem
  4. canlı yayın
  5. Abdullah Gül
  6. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • abdoabdo7 dk önce
    hiç üzülme paşam bunlar koyun postuna bürünmüş tilkiler
  • ArjanArjan17 dk önce
    Elbette seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekiyor bu iki şeyi anlamaları dahi büyük bir kazanım TC İÇİN, ama SEN SEÇİMLE GELECEKSİN SANA OY VEREN VATANDAŞINA DEĞİLDE TERÖRE VE YANDAŞLARINA HİZMETVERECESİN VEYA YİNE GÖZÜKÜRDE SEÇİLMİŞ GİBİ YANİ HALKIN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ GİBİ DAVRANIP YANİ ALABERE DALAVERE İLE BAŞA GELECEKSİN VE YİNE TERÖR ÇAKALLARI NA ALÇAKLARINA BATAN HAİNLERİ İTLERE HİZMET VERECEKSİN BU ŞARTLARDA DEĞİL GÖRECDEN ALMAK SENİN SALLANDIRILMAN GEREKİR DEVLETİMLE GURUR DUYUYORUM
  • ihsanihsan25 dk önce
    aldırma sen soylu işine devam et bu satılmış köpekler havlıyadursun. vatan sana minnettar.
  • ali ihsanali ihsan36 dk önce
    SAYIN SOYLU, ONLAR TRENDEN İNDİLER, KILIÇTAROĞLUNUN KAĞNISINA BİNDİLER. TAKILMA YOLA DEVAM. ALLAH ÖMRÜNÜ UZUN ETSİN. ALLAH DOĞRUDAN, DOĞRULUKTAN, HAKTAN ve ADALETTEN AYRILMASIN. ŞEHİT YETİMLERİNİN DUASI SENİNLE. DUALARIMIZ SENİNDE.

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