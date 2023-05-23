Bakan Soylu'dan 28 Mayıs mesajı! 'Bugünlere gelene kadar çok bedeller ödedik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen programda bir araya geldi.

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Bu günlere kolay gelmedik. Sizler evlatlarınızı şehit verdiniz. Gazilerimiz canlarını ortaya koydular Yüz yıl önceki büyüklerimiz savaş meydanlarında Ezan-ı Muhammed'in bu ülkede hür ve özgür okunması için, hilalin ve yıldızın, ay yıldızın bu ülkede nazlı nazlı dalgalanması için şehit oldular. Yüz yıl boyunca bu ülkede terörle mücadeleden tutun kalkınma mücadelesine kadar hesap edemeyeceğimiz kadar bu ülke emek verdi." dedi.

"Bugünlere gelene kadar çok bedeller ödedik. Çok sıkıntılar çektik" diyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

Bu ülke İstiklal Marşı’nı kolay yazmadı. Bizi 5 vakit ezan sadece ibadete çağırmıyor. Bizi vatan, aile, ülke, ailemizin çocuklarımızın insanlarımızın şehitlerimizin, gazilerimizin sevgisine çağırıyor. Şimdi birilerinin pazarlığına bu ülkeyi verebilecek durumda değiliz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Zeytindalı Harekatından önceydi. Milli güvenlik kurulundaydık. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verirlerken dediler ki ‘eğer biz Afrin'e girersek Amerika bizim mühimmatımızı keser’. Dediler ki ‘eğer biz Afrin'e girersek Kanada bizim insansız hava araçlarımızın kamerasını vermez’. Dediler ki ‘eğer biz Afrin'e girersek Almanya bize leopar tanklarını kullandırmaz’. Cumhurbaşkanımız kafasını kaldırdı. ‘Almanya'nın leopar tankı varsa eğer, Amerika'nın mühimmatı varsa Kanada'nın kamerası varsa benim de Allah'ım var’ dedi. ‘Ben sabah Afrin’e gireceğim o teröristleri oradan temizleyeceğim benimle gelen gelsin’ dedi. Ve teröristler temizlendi.