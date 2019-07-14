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Bakan Soylu’dan 15 Temmuz mesajı: Hiçbirimizin aklından geçmiyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz bir ruhtur. Sadece Türkiye'ye bir darbe girişimi değildir. Bir milletin ayağa kalkışıdır, kıyamıdır. Umudumuz o kıyamın devam etmesidir, devam edeceğidir. 15 Temmuz olmadan 3 saat, 4 saat, 24 saat ve 48 saat önce hiçbirimizin aklından böyle bir şey geçmiyordu." dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:22
Bakan Soylu’dan 15 Temmuz mesajı: Hiçbirimizin aklından geçmiyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık bahçesinde, 15 Temmuz şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Program öncesi masaları tek tek dolaşan Soylu, sohbet ettiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Burada konuşan Bakan Soylu, Türk milletinin, tarihi boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmediğini, bu ruh sayesinde Türk gencinin, değerlerinin gereği neyse ihtiyaç halinde onu yaptığını söyledi.

"Hiçbirimizin aklından böyle bir şey geçmiyordu"

Süleyman Soylu, bu memleketin şehit olan yetişmiş evlatlarının, aileleri ve büyük Türk milleti tarafından özlendiğini belirterek, şehitlerin kendilerine büyük bir umut bıraktığını dile getirdi. Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Umudumuz bizi teslim alıp, ellerimizi, zihinlerimizi kelepçelemeye ve bizi tutsak yapmaya çalışanlara karşı, özgür, bağımsız ve hür bir Türkiye bırakmalarıdır. 15 Temmuz bir ruhtur. Sadece Türkiye'ye bir darbe girişimi değildir. Bir milletin ayağa kalkışıdır, kıyamıdır. Umudumuz o kıyamın devam etmesidir, devam edeceğidir. 15 Temmuz olmadan 3 saat, 4 saat, 24 saat ve 48 saat önce hiçbirimizin aklından böyle bir şey geçmiyordu. Tam da kıyam hali bu demektir. Aklından geçmeyen ama karşı karşıya kaldığında hiçbir şeyi düşünmeden ayağa kalkmaktır ve fedai can edebilmeye hazır olabilmektir. Bu milleti diğer milletlerden ayıran en büyük üstünlük ve özellik budur."

Şehit ailelerinin bu millet için çok kıymetli olduğuna işaret eden Soylu, "Biz, millet olarak size ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Duamız şudur, Allah bizi size mahçup etmesin. Allah sizin karşınızda bizim yüzümüzü yere eğdirmesin." ifadesini kullandı.

"Allah'ın da iradesiyle..."

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da 15 Temmuz'un, Türkiye için yeni bir dönüm noktası olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Hain darbeyi hazırlayanların, 16 Temmuz sabahı Türkiye'nin parçalanmış, iç savaş eşiğine sürüklenmiş bir ülkeye dönüşmesini arzu etttiğini dile getiren Uzunkaya, "Allah'ın da iradesiyle 15 Temmuz bu ülke evlatlarının bir bütün olarak birleştiği bir güne dönüşmüş ve bundan sonra da aynı anlayışı, yaklaşımı ve vatansever değerleri taşıyacak bir milletin evlatlarına ışık oluşturmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklarla vakit geçiren İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleriyle de fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:22
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. 15 Temmuz

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