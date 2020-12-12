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Gündem Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye indi." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:41:00 -
Bakan Soylu yurt içindeki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye indi." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir.

Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz.

Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir.

Ayrıntılar geliyor...

 

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