Bakan Soylu yurt dışından LGBTİ derneklerine gönderilen paranın miktarını açıkladı ve sordu: Sizce neden yardım ediyorlar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global canlı yayınında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. LGBTİ'li sapkınların Kabe-i Muazzama'ya yönelik çirkin provokasyonuna da değinen Bakan Soylu, Türk aile yapısının önemine dikkat çekti. Bakan Soylu, "Bugün birliğimizin en önemli teminatların bir tanesi ne kadar tarihimizse, ne kadar kültürümüzse, ne kadar omuz omuza verdiğimiz İstiklal mücadelesi ise işte o kadar da aile yapımızdır." dedi.

Yurt dışından LGBTİ'ye yapılan nakit yardımınının rakamlarını açıkladı

LGBTİ'li sapkınların yurt dışından fonlandığını belirten Bakan Soylu, "2018-2019 yılları arasında ülkemizde toplam 29 tane LGBTİ derneği var. Bunların 17'si direk LGBTİ derneği. Geri kalanı ise LGBTİ ile ilişkili dernekler." dedi. Bakan Soylu, 2018-2019 yılında 16 LGBTİ derneğine yurt dışından yapılan para yardımının rakamsal verilerini açıkladı: "2018-2019 yılında; ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği ve Hollanda da dahil olmak üzere yurt dışından LGBTİ derneklerine yapılan nakit yardımı 12.5 milyon dolar tutarında. Bu rakam dernekleri denetleme yetkimiz olmamasına rağmen bizim tespit edebildiğimiz tutar. Bizim değerlendirmenize göre bu rakam 12.5 milyon doların en az on katı kadar. Acaba bu Avrupa ve ABD LGBTİ'yi neden destekler? Türkiye'nin daha fazla özgürlük ve demokrasi içinde olması için mi? Ya da kişi başına düşen milli gelirin daha fazla olması için mi?"

'Amaçları İslam'ı bu ülkeden kazımak'

"Terör örgütlerinin hedefi İslam Dini'ni bu ülkeden kazımaktır." diyen Bakan Soylu, "PKK, DAEŞ, FETÖ ne için var? Bu toprakların en önemli gücü İslamiyettir. Oruç tutarsınız ya da tutmazsınız ama Ramazan ayı gelsin diye beklersiniz. İftar yaparsınız ya da yapmazsınız ama akşam ezanı başka bir haslettir. Burası Anadolu. FETÖ'nün Türkiye'nin üzerine salınmasının en önemli sebebi İslam'ı başkalaştırma amacıdır. DAEŞ'in amacı İslam'ı ifsad etmektir. Doğu ve Güneydoğu bizim Müslümanlığımız açısından en güçlü yeridir. PKK'nın amacı da o bölgeden İslam'ı kazımaktır." ifadelerini kullandı.

'Ben inanan bir insanım ve LGBTİ bana göre sapkınlıktır'

İslam dininin eşcinselliği yasakladığını hatırlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"LGBTİ'liler bana göre sapkındır. Bu kadar basit. Ben inanan bir insanım. Bizim inancımıza göre bu sapkınlıktır. Ben bir Müslüman olarak bu değerlendirmeleri yapmakla mükellefim. Hepimiz de aile yapımızı korumakla mükellefiz."