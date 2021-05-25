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Gündem Bakan Soylu yerden yere vurmuştu! BBC Türkçe 'AK Partili bir kaynak' yalanına sarıldı
Gündem

Bakan Soylu yerden yere vurmuştu! BBC Türkçe 'AK Partili bir kaynak' yalanına sarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dezenformasyon kanalı yorumunu yaptığı BBC'de skandal bir habere imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:47:00 -
Bakan Soylu yerden yere vurmuştu! BBC Türkçe 'AK Partili bir kaynak' yalanına sarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye karşıtı haberlere imza atan BBC Türkçe'ye dün katıldığı canlı yayında çok sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir dezenformasyon var. BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır, hem ekonomik hem siyasi dezenformasyon kanalıdır. Ben Çalışma Bakanlığı yaptım, oradan beri takip ediyorum. Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri Bakanı'nı defalarca aramış bir kişiyim, 'Bakın burada bir yanlışlık var, bakın dezenformasyon yapıyor' demişimdir. Ben kendi bakanlıklarıma sokmadım, 'Sokmayacaksınız, karşılaşmayacaksınız', defalarca o dönem demişimdir. Bugün dünyaya gelmişiz gibi karşı karşıya kalıyoruz bazen. Kimlerin Türkiye'ye operasyon çektiğini hep beraber biliyoruz." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından hemen sonra harekete geçen BBC Türkçe, operasyona başladı.

Türkiye'de yeni stratejiler geliştiren BBC Türkçe, ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor. MI6 İngiliz Teşkilatı'nın direktifleri doğrultusunda ilerleyen kuruluş Soylu'nun konuşması sonrası isim vermeden 'AK Parti içerisinde bir kaynak BBC'ye konuştu' şeklinde yalan dolu bir habere imza attı.

'Sedat Peker'in iddiaları hakkında hükümette neler konuşuluyor?' başlıklı haberde, BBC kuruluşunun direk olarak kendi görüşlerini sözde AK Partili kaynak üzerinden haberleştirdiği ve Süleyman Soylu'yu hedef aldığı görülüyor.

 

 

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Yorumlar

Eren

Türkiye terörü bitirdikçe çıldırıyorlar...
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Haçlı nın inğiliz köpeği bbc

Haçlı köpekleri bunlar içimizdeki köpekleri de sahip leri
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