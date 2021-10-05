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Gündem Bakan Soylu 'yeni bir rakam veriyorum' diyerek açıkladı
Gündem

Bakan Soylu 'yeni bir rakam veriyorum' diyerek açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:56:00 - 2021-10-05 13:13:41
Bakan Soylu 'yeni bir rakam veriyorum' diyerek açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Bakan Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir." ifadelerini kullandı.

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