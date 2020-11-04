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Yerel Bakan Soylu ve ailesi için kurban kesildi, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Yerel

Bakan Soylu ve ailesi için kurban kesildi, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi için kurban kesildi. Kesilen koyunların etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:32:00 -
Bakan Soylu ve ailesi için kurban kesildi, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumu ülkede üzüntüye neden oldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Atilla şifa niyetine Bakan Soylu ve ailesi için 3 koyun kesti.

Kesilen hayvanların etleri ise ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

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