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Gündem Bakan Soylu, Ümit Özdağ'ın 'ruhsatlı silah' yalanını patlattı!
Gündem

Bakan Soylu, Ümit Özdağ'ın 'ruhsatlı silah' yalanını patlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı silah ruhsatı başvurusunun reddedildiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 4 tane ruhsatlı silahı ve korumasının olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:57:00 - 2021-10-14 18:20:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'silah ruhsatı başvurusunun reddedildiğine' dair açıklamasına yanıt verdi. Soylu, Özdağ'ın sistemde kayıtlı 4 tane taşıma ruhsatlı silahı ve koruması olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Galata Kampüsü Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen 2021-2022 akademik yıl açılış törenine katıldı.

"Sistem yalanı ve dezenformasyonu hemen ortaya çıkarıyor"

Bakan Soylu, Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara değindi. Ateşli Silahlar Projesinden (ASİP) de bahseden Soylu, özel güvenlikle ilgili hiçbir şeyde kağıda kaleme ihtiyaç olmadığını, her birinin yüzde 100 şekilde e-devlet üzerinden yürüdüğünü belirterek, "Mesela, dün akşam bir milletvekili yeni kurduğu bir siyasi partiye rant sağlamak için, konuşmak için, 'Ben silah başvurusu yaptım. Benim silah başvurumu kabul etmediler.' diye bir yalanı ortaya koydu. Hemen telefon açtım. Sisteme girdiler. 4 tane taşıma ruhsatlı silahı var şu anda.' dediler. 'Korumam yok diyor.' dedim. 'Koruması da var.' dediler. Sistem yalanı ve dezenformasyonu da hemen ortaya çıkaran bir sistem." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk TV’de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı’na yaptığı silah ruhsatı başvurusunun reddedildiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ adına 4 ayrı silah ruhsatı olduğunu ve kendisine koruma verildiğini ifade etmişti.

 

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