Bakan Soylu Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı

Terörle mücadelenin tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kalan toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.