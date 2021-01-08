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Gündem Bakan Soylu Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Soylu Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kalan toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:41:00 -
Bakan Soylu Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı

Terörle mücadelenin tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kalan toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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