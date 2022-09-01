Bakan Soylu TFF binasına saldırının detaylarını anlattı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binaya yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının detaylarını aktaran Bakan Soylu, "Binaya 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı." dedi.

İki zanlı da alkollü!

Yakalanan 2 zanlının da alkollü olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Derenin hemen kenarında 250 metre ileride bir evde yakalandılar. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz kendisiyle ilgili fotoğraf çekiyor. Bu sırada şahısların alkol alıyor ve denize giriyorlar, bu sırada da atışı yapıyorlar. Allah korumuş, ben atılan kurşunların isabetlerini gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir.

İstanbul Emniyetimize de teşekkür ediyoruz. Olay tüm yönleriyle soruşturulacaktır. Bizim işimiz kafamızda tek bir soru kalmayacak şekilde bu konudaki soruşturmayı derinleştirmek. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat.