Bakan Soylu teşhisi koydu: Dün onların istediği gibi Müslümandık...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün dinimizle ilgili provokatif paylaşımlar yapılıyor. Oysa biz dün de Müslümandık. Ama sorun şu ki dün, onların istediği gibi Müslümandık. Kafamızı kaldıramıyor, söz söyleyemiyorduk. Oysa bugün inancımızı da tarihimizi de kendi istediğimiz ve kendi düşündüğümüz gibi yaşıyoruz” dedi.
Batı’daki İslamofobik saldırılara ilişkin konuşan Soylu, şöyle devam etti: “Gandhi’nin meşhur bir sözü var. ‘Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra seninle kavga ederler ve sonra sen kazanırsın’, biz şu anda üçüncü aşamadayız. Yani bizimle kavga ettikleri aşamadayız yaşananların sebebi şudur; Türkiye 21. yüzyılın başından itibaren büyük bir değişim yaşamıştır ve bu değişimde kendi medeniyet kimliğini merkeze almıştır.”