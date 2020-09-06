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Gündem Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi
Gündem

Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi

Sel felaketi yaşayan Giresun’daki arama kurtarma bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sırada bir vatandaşın trafiğin sıkışmasına verdiği tepkiye ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 01:44:00 - 2020-09-06 02:08:25
Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketindeki arama-kurtarma çalışmaları için bulunduğu Doğankent'te trafiğin sıkışması nedeniyle bir vatandaşın sosyal medyadaki tepkisine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Bakan Soylu, Özür diliyorum diyerek, olmamam gereken bir yerdeydim. Doğankent’te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktadaydım. Geliş ve gidişinin toplam yarım saat sürdüğünü belirten Bakan Soylu, arama kurtarma bölgesine indiğini belirtip, "Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim" dedi.

Bakan Soylu Giresunda meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye gitmiş ve arama-kurtarma çalışmalarına bizzat eşlik etmişti. Giresun'daki sel felaketinde 11 insanımız şehit olmuştu.

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