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Siyaset Bakan Soylu Taliban heyetini kabul etti! Gündem: Kaçak göçmenler ve insani yardım..
Siyaset

Bakan Soylu Taliban heyetini kabul etti! Gündem: Kaçak göçmenler ve insani yardım..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti’yi kabul etti. İçişleri Bakanlığı, görüşmede kaçak göç ve Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardımlar konularının değerlendirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 23:19:00 -
Bakan Soylu Taliban heyetini kabul etti! Gündem: Kaçak göçmenler ve insani yardım..

 Yeniakit.com.tr 

Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı, görüşmede kaçak göç ve Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardımlar konularının değerlendirildiğini aktardı.

Kaçak göç gündemde

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Sn. Muhammed Arsala Kharoti’yi kabulünde; kaçak göç ve Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardımlar konuları değerlendirildi." denildi.

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