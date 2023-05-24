Bakan Soylu, Suriye'de temel atma törenine katıldı: 3 milyon 381 bin kardeşimiz...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de yaşayan 3 milyon 381 bin kardeşimiz gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler." ifadelerini kullandı.
Soylu, Suriye’nin Cerablus kentinde "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş“ Projesinin temel atma törenine katıldı.
Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Türkiye’de yaşayan 3 milyon 381 bin kardeşimiz gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler. Buradaki iş imkanlarından istifade edecekler, eğitim imkanlarından istifade edecekler” dedi.
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