Bakan Soylu, son terörist sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye içerisinde kalan terörist sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ Tanıtım Töreninde konuştu.
Bakan Soylu, "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.