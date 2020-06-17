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Siyaset

Bakan Soylu, son terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye içerisinde kalan terörist sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:12:00 - 2020-06-17 11:47:03
Bakan Soylu, son terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı KIRAÇ Tanıtım Töreninde konuştu.

Bakan Soylu, "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Sayın bakanım sayın soylu

içerideki dagdakindan fazla insallah bitiririz yaza yada bindiririz kızaga.
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metin palamut

BU ADAM BUNLARIN SAYISINI NASIL HESAPLIYOR.DAĞDAKİ BU ADAMLAR BİLE BİRBİRLERİNDEN HABERSİZ OLDUKLARI İÇİN BU SAYIYI HESAPLAYAMAZ.bU ÖRGÜTÜ ACABA BU DEVLET Mİ KURDU DİYE ŞÜPHELENMEYE BAŞLADIM.
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