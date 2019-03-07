Bakan Soylu: Sırtını PKK'ya yaslayan kadına 4 tane duvar vererek 'Şimdi istediğine yasla' dedik

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Pursaklar'da Şehit, Gazi ve Engelli aileleri ile biraraya geldi. Bakan Soylu PKK ile mücadele ve 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Biz PKK'nın eceliyiz'

Soylu, PKK ile mücadeleye yönelik açıklamasında, HDP ve PKK arasındaki ilişkiye değindi. Bakan Soylu; ""Bunlardan bir kadın eş başkan çıkıp sırtımızı PKK'ya dayıyoruz demişti. Biz de ona dört duvar verdik. Şimdi istediğine yaslanabilir. Biz PKK'nın eceliyiz" ifadelerini kullandı.

'Teröristi kollamak CHP'ye mi kaldı?'

31 Mart seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, CHP ve HDP arasındaki işbirliğini eleştirerek; "Biz 2016 yılında HDP'li belediyelere PKK terör örgütü ile ilişkili oldukları için kayyım atadık. CHP, 24 Haziran'da millete dönerek HDP için oy istedi. Biz bunu çıkıp anlatmayacak mıyız? Biz bugün beka meselesi diyoruz. Bize hayır diyorlar. Peki CHP ve HDP'nin kol kola girmesinin adı yok mu? DHKP-C'ye olan sevgisinin bir adı yok mu? Terörist kollamak sana mı kaldı? Bombacıyı, katili hapishanede ziyaret etmek sana mı kaldı? Cenazesinde ağlamak sana mı kaldı? dedi.

'Tablo çok vahim'

Meydanlarda olduğu için kendisini eleştirenlere de cevap veren Soylu; "Millet beni affetsin. Biz eksik yapıyoruz. Mahalle mahalle değil, salon salon değil, kapı kapı, ev ev dolaşmam gerekir. Her zile basıp ortada bir tezgah var diyerek anlatmam gerekir. Çünkü tablo gerçekten çok vahim" şeklinde konuştu.