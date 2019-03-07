0553 313 94 23

Bakan Soylu: Sırtını PKK'ya yaslayan kadına 4 tane duvar vererek 'Şimdi istediğine yasla' dedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin açıklamasında HDP-PKK ilişkisine değinerek; "Bunlardan bir kadın çıkıp, sırtımızı PKK'ya dayıyoruz demişti. Biz de ona dört duvar verdik. Şimdi istediğine yaslanabilir" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 01:33

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Pursaklar'da Şehit, Gazi ve Engelli aileleri ile biraraya geldi. Bakan Soylu PKK ile mücadele ve 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Biz PKK'nın eceliyiz'

Soylu, PKK ile mücadeleye yönelik açıklamasında, HDP ve PKK arasındaki ilişkiye değindi. Bakan Soylu; ""Bunlardan bir kadın eş başkan çıkıp sırtımızı PKK'ya dayıyoruz demişti. Biz de ona dört duvar verdik. Şimdi istediğine yaslanabilir. Biz PKK'nın eceliyiz" ifadelerini kullandı.

'Teröristi kollamak CHP'ye mi kaldı?'

31 Mart seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, CHP ve HDP arasındaki işbirliğini eleştirerek; "Biz 2016 yılında HDP'li belediyelere PKK terör örgütü ile ilişkili oldukları için kayyım atadık. CHP, 24 Haziran'da millete dönerek HDP için oy istedi. Biz bunu çıkıp anlatmayacak mıyız? Biz bugün beka meselesi diyoruz. Bize hayır diyorlar. Peki CHP ve HDP'nin kol kola girmesinin adı yok mu? DHKP-C'ye olan sevgisinin bir adı yok mu? Terörist kollamak sana mı kaldı? Bombacıyı, katili hapishanede ziyaret etmek sana mı kaldı? Cenazesinde ağlamak sana mı kaldı? dedi.

'Tablo çok vahim'

Meydanlarda olduğu için kendisini eleştirenlere de cevap veren Soylu; "Millet beni affetsin. Biz eksik yapıyoruz. Mahalle mahalle değil, salon salon değil, kapı kapı, ev ev dolaşmam gerekir. Her zile basıp ortada bir tezgah var diyerek anlatmam gerekir. Çünkü tablo gerçekten çok vahim" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 01:33
  1. Ankara
  2. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP Genel Başkan adayı olacak mı? Sarıgül açıkladı
    1. DSP Genel Başkan adayı olacak mı?..
    2. Manchester United, Paris’te zoru..
    3. Canan Karatay'ın pastası olay oldu!..
    4. Manchester tarih yazdı! Yok böyle bir..
    5. Bakan Soylu: Sırtını PKK'ya yaslayan..
    6. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    7. Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne..
    8. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    9. TBMM Başkanı Şentop, ilk yurtdışı..
    10. ABD’den yeni 'Venezuela' hamlesi: Bu..
    11. "ABD'nin bombaları insani..
    12. KDC'deki Schengen Evi yeniden açıldı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    15. Prizren'de el sanatları sergisi açıldı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    18. ABD'li senatör, askerliği sırasında..
    19. Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis..
    20. Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kadın..
    22. Budapeşte'de kitap tanıtımı ve film..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    24. Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret..
    25. Türk Bilim Heyeti Antarktika’dan yurda..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    27. Rusya'dan ABD'ye 'nükleer füze'..
    28. Karabük’te Türk Dünyası Müzik..
    29. "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal..
    30. Türk ekibi, Antarktika Bilim..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları