Bakan Soylu sabahın ilk ışıklarında "koskoca bir alkış" diyerek duyurdu! Yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın ilk ışıklarıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tesbit takdire değer. Türk polisi yakalar." ifadelerini kullandı.