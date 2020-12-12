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Siyaset Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!
Siyaset

Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonları anlatırken HDP'liler masalara vurarak protesto yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:47:00 -

İçişleri Bakanı Soylu'nun PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlatması üzerine HDP'li vekiller masalara vurup ses çıkarmaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Bakan Soylu PKK operasyonunu anlattı

HDP'nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut'un polislere "Kendimi patlatacağım" dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16'larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.

HDP'liler masalara vurdu

Bakan Soylu'nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP'li milletvekilleri ses eylemine başladı.

Elleriyle masaları yumruklayan HDP'liler, Soylu'nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.

 

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Yorumlar

Özcan çolak

Pkk Meclis de bir de maaş alıyor. Dağdan önce bu hdp KOVUŞTURULSUN.
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Güney Doğulu

Kurban olayım sana canım Bakanımız. Soyunu kurutun bu siyonist itleri PKK ve FETÖ'yü..
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