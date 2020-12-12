Bakan Soylu PKK operasyonlarını anlattı HDP'liler masalara vurdu!
TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonları anlatırken HDP'liler masalara vurarak protesto yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu'nun PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlatması üzerine HDP'li vekiller masalara vurup ses çıkarmaya başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.
Bakan Soylu PKK operasyonunu anlattı
HDP'nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut'un polislere "Kendimi patlatacağım" dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16'larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.
HDP'liler masalara vurdu
Bakan Soylu'nun teröristlere yönelik düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP'li milletvekilleri ses eylemine başladı.
Elleriyle masaları yumruklayan HDP'liler, Soylu'nun anlattıklarının duyulmaması için her şeyi yaptı.