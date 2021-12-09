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Gündem Bakan Soylu, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi! CHP'den TBMM'yi karıştıran hakaret
Gündem

Bakan Soylu, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi! CHP'den TBMM'yi karıştıran hakaret

TBMM'de söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'çakal' diyerek hakaret etti. Bakan Soylu, Özel'in hakaretine "Çakal sensin, şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 01:08:00 -

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yine yükseldi.

Kürsüye çıkarak söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'çakal' diyerek hakaret etti.

Bu sözler üzerine sinirlenen Bakan Soylu, "Çakal sensin şerefsiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerilimin ardından AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu arbede meydana geldi.

Bakan Soylu "Şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah hakim cezai ehliyet verir de ceza alabilme şansı olur." dedi.

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