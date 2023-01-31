Bakan Soylu öyle bir rakam verdi ki… Bu bi̇lgi̇ veli̇leri̇n kulağına küpe olsun

Bakan Soylu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, geçen yıl 16,2 ton metamfetamin ele geçirildiğini kaydederek, "Neden? Çünkü en önemli tehditlerimizden birisi olarak 2021 ve 2022'de bunu ortaya koymuştuk. Yine birinci tehdidimiz metamfetamin, ikinci tehdidimiz sentetik ecza, üçüncü hedefimiz eroindir. Sınırdan gelir gelmez baraj kurup Türkiye’ye yayılmasını kestiğimiz için o barajdan geçebilme imkanına sahip olmayan satıcılar, tüccarları, suç örgütü baronları rotayı değiştirmek zorunda kaldılar. Bu baskıyı devam ettirmek zorundayız. Bu baskı devam ettikçe metamfetaminin rotası bizden kayacaktır" diye konuştu.

"Yüzde 75'i arkadaş ısrarıyla başlıyor"

“Sahayı serbest bırakırsak hepimizin çocuklarını alıp götürürler" diyen Bakan Soylu, "Dünyamızı yıkarlar. Sabahtan akşama kadar işimizle gücümüzle uğraşıyoruz. Kaç saat uyuduğumuz belli değil, çocuklara ayırdığımız zaman dilimi kısıtlı. Uyuşturucuya başlayanların yüzde 75’i arkadaş ısrarı ile başlıyor. Bu bizim narkolog araştırmalarımız 10 binlerce yapmış olduğumuz araştırmanın formların sonucudur. Anne ve babaları söylüyorum, biz ne kadar mücadele ediyorsak aynı mücadeleyi hep birlikte evimizde barkımıza çocuğunuzu takipleyelim. Bizim öyleydi, annemiz okuldan gelince çantamıza bakardı acaba ne var çantada diye. Bundan koptuğumuz anda bambaşka maliyet ve risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Hem özen ve merak yüzde 55. Bu bize bir yol haritası koyuyor. Bu ortaya koyduğumuz süreci 2016’da 86 bin olan operasyon sayısın 245 bine çıkartarak gerçekleştirdik. 37 bin uyuşturucu tutuklu sayısını 122 bine çıkarttık. Belki avukatları çok üzülecek ama PKK'nın 289 milyar liralık uyuşturucu gelirini keserek bunu sağladık" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, 2016’dan bugüne kadar İHA ve SİHA desteği ile 284 büyük çaplı narko-terör operasyonu yaptıklarını kaydetti.

"90 bin 478 bin metruk yapıyı yıktık"

124 bin 374 metruk bina tespit ettiklerinin altını çizen Bakan Soylu, "İlk önce 60 bin tespit ettik, ne kadar çokmuş dedik. Sonra 80 bine çıktı, 124 bin metruk bina tespit ettik. Bu binanın 90 bin 478’ini yıktık. Bizzat kendim ilgilendim. En büyük problemimiz uyuşturucunun kullanıldığı yer. Nerede kullanılıyor? 14 bin 507’sini rehabilite ettik, geri kalan 14 bin için çalışmamız devam ediyor. Onları da yıkacağız. Gittiğimiz yerde gözüm metruk binalara bakıyor. Geçen Beyoğlu’na gittik, 'Metruk bina var mı?' dedim, 'Var' dediler, getirdik kepçeleri, yıktık geçtik. Bir mahalleyi travmaya doğru sevk eden olayla karşı karşıyayız. Uyuşturucunun yüzde 30’u metruk binalarda kullanılıyordu. 2022 araştırmasında yüzde 21’e indik, ipin ucunu yakaladık derken yaptığımız komple mücadeleyle sonuç alıyoruz. İlk kullanıcı oranları 60 bin seviyesinde devam ediyor. Bu önemli bir şeydir" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu; 40 kökünü kurutma operasyonu, bin 138 organize suç örgütünü çökertme, 2015 ve 2022 yılları arasında da 57 uluslararası operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"Uyuşturucunun yüzde 47'si şahıs kendi evinde kullanıyor"

Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) aracılığıyla 6 bin 600 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Süleyman Soylu, "Türkiye’de metamfetamin 2015 yılından itibaren görünmeye başlamıştır. Bu işin üzerine düştük. Türkiye’de ilk kez bir madde hakkında genelge yayınlandı tüm birimlere gönderildi. Metamfetamin konusunda ciddi bir yakalama ve saha baskısı ortaya konuldu. Metamfetaminin üstüne gidiyoruz ve baskıyı artırmakta kararlıyız. Evlerdeki uyuşturucu kullanımı baskısını anneler üzerinden kuruyoruz. 1,4 milyon anneye En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verdik. Milli Eğitim Bakanlığımızla 3 ay içinde 25 milyon insana ulaşacağız. Öğrenciler, öğretmenler, veliler. Üçüncü önemli kullanım yeri ise ev ve metruk binalardan sonra arabalar. Araba operasyonlarını devam ettireceğiz. Narkolog araştırmamızın 2022 sonuçlarına göre, uyuşturucu kullanım yerlerinde ilk sırayı yüzde 47,5 ile kişinin kendi evi, yüzde 21,2 ile metruk binalar, yüzde 12,8 ile arkadaşının evi, yüzde 10,8 araba dördüncü sırada. Bu dördünden sadece metruk binalarda kullanım oranı yüzde 27’den yüzde 21’e geldi. Geriye iki adımımız kaldı. Evler ve arabalar. Aynı araştırmaya göre madde bağımlıların yüzde 91’inin anne mesleği ev hanımı, yüzde 87,5’uda aile fertleriyle yaşıyor. En iyi narkotik polisi anne programına ciddi ağırlık vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Cari açığı kapatmada kullanıyor söylemine eleştiri"

Türkiye’de uyuşturucunun cari açığı kapatmada enstrüman olarak kullanıldığı yönündeki söylemleri sert bir dille eleştiren Soylu, "Bu her birimize yöneltilen bir suçlamadır. Bunu tek başıma yapamayacağıma göre, buradaki arkadaşlar da tek başına yapamayacağına göre, bunun sınırdan girişinden satışına dağıtımına kadar bizim dahlimiz olduğu ve bunu da devletin gelirlerine yansıttığımız konusunda akla hayale gelmez, ipe sapa gelmez sapkınlık derecesinde bir iftira ile karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Bu olur mu olmaması lazım. Bunların hiç birisi bizi yıldırmaz. Hiçbiri sabah atacağımız adımın biraz daha dirençsiz hale getirmez. Gittiğimiz istikametin doğru bir istikamet olduğunu, doğru yol tutturduğumuzun temel göstergesidir. Okun geldiği yere bakarım. Biz şu anda benim İçişleri Bakanlığımızda 6,5’ncı yılım, Bakanlıkta 7,5'uncu yılım. Mali suçlarla ilgili meseleye girmeden, uyuşturucu ve organize suçlarla ilgili büyük adımlar atmadan Türkiye’nin en az saldırılan bakanlarından bir tanesiydim. Benim tecrübem bu. Ne zaman bu alanda küreği aldık derinlere girmeye başladık o zaman her türlü saldırıyla karşı karşıya kaldık. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar. Bir tek çocuğu terörden kurtarabiliyor muyuz, doktor olmasını sağlayabiliyor muyuz, bir tek çocuğu uyuşturucu ulaştırılmasını engelleyebiliyor muyuz? Ben 1 kişiyim, bizim yaptığımız iş binlerce kişinin hayatına değer" dedi.

"Kaymakamlık ve valilik kapısı açık olacak"

Valilik ve kaymakamlıkların kapılarının uyuşturucuyla mücadele eden annelere sonuna kadar açık olması gerektiğine vurgu yapan Bakan Soylu, "Onların dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir. Kaymakamlığın kapısı açık olacak, valiliğin kapısı açık olacak. Biz çok riskleri olan insanlarız. O annelerin duasını alırsak onlar bizlerin çocukların muhafızları olur. Bağımlı anne ve babaların emrindedir. Bütün birimlerimiz her işi gücü bırakacak birinci işleri budur. O annenin, o babanın karşı karşıya kaldığı durumu hafifletmek ve destek olmak temel sorumluğumuzdur. 2023 Cumhuriyetimizin yüzüncü yılıdır. Bu hepimizin karnesidir. Türkiye yüzyılına giderken bilançomuzu başarılı tutmakla mükellefiz. Biz adanmış bir nesiliz, arafta olan nesillerin böyle bir sıkıntısı vardır. Bizden sonraki nesillere çok güçlü bir Türkiye’yi, güçlü mücadele zeminin bırakmakla yükümlüyüz. 780 bin kilometre kareyi uyuşturucuyu yasaklamalıyız. Türkiye’den bütün uyuşturucu satıcıları korkmalılar. Türkiye’den uluslararası spekülatörler korkmalılar" ifadelerine yer verdi.