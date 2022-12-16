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Siyaset Bakan Soylu Kürt vatandaşlar üzerinden yapılan provokasyonu anlattı!
Siyaset

Bakan Soylu Kürt vatandaşlar üzerinden yapılan provokasyonu anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardinlilere Kürt vatandaşlar üzerinden yapılan provokasyona ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 23:14:00 - 2022-12-17 00:04:19
Bakan Soylu Kürt vatandaşlar üzerinden yapılan provokasyonu anlattı!

Mardin'in Derik ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı boyunca özgürlüklerin önünü açtığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu devrimleri Tayyip Erdoğan ve millet gerçekleştirdi. Neye rağmen, birçok yaşadığımız sıkıntıya rağmen. Bu ülkede insanlar kendilerini ifade edemiyorlardı, 'ben dindarım, Kürdüm, Aleviyim' diyemiyorlardı. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde herkesin hür ve özgür olduğu bir Türkiye var. Geldiğimiz nokta burasıdır. Çocuklarımız yarın daha güzel, müreffeh bir ülkede yaşayacaklar. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Süleyman Soylu, Mardinlilere şöyle seslendi:

Kürtlüğünüzle gurur duyun. Dilinizle gurur duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyun. Bu ülkede Müslüman olmakla gurur duyun. Biriz ve kardeşiz.

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