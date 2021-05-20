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Gündem Bakan Soylu konuşurken Sedat Peker'e bir operasyon daha! Gözaltına alındılar
Gündem

Bakan Soylu konuşurken Sedat Peker'e bir operasyon daha! Gözaltına alındılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sedat Peker suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 00:11:00 -
Bakan Soylu konuşurken Sedat Peker'e bir operasyon daha! Gözaltına alındılar

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, geçen ay Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari şüpheli olarak aranan E.K.'nın ilçedeki bir otelde konakladığını tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda aranan E.K. ile birlikte yanında kalan D.H. ve M.P. gözaltına alındı. Bu kişilere ait olduğu belirlenen otomobilde ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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