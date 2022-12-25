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Siyaset Bakan Soylu: Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam
Siyaset

Bakan Soylu: Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 11:47:00 - 2022-12-25 11:52:09
Bakan Soylu: Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik uzun süreli takip başlatıldı.

Takip sonucunda ülkeye giriş yapan tır tespit edilerek yakalandı.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından bilgileri paylaştı:

"Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam! Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan tırda; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi."

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