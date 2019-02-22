Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sordu: Geçen gün parti binasını niye kilitledin?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından halka hitap etti.22 Şubat 2019 Cuma 22:35
Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Adam geçen gün partisini kapattı. Hiçbir genel başkan partisini kapatır mı ya? Partiyi kilitledi kaçtı. Sebep, muhalifleri gelecek de itiraz edecekler diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin?" dedi.
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