0553 313 94 23

Bakan Soylu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını belirterek, “Amerika, Fırat’ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye’nin girişimiyle oluşmuştur.

08 Eylül 2019 Pazar 11:31
Bakan Soylu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını belirterek, “Amerika, Fırat’ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye’nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye’nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile kara ortak devriyesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Soylu, “Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat’ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye’nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye’nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.



“Yunanistan’ın bıraktığı bir tek FETÖ’cü yok”


Yurt dışına kaçan FETÖ’cülerle ilgili bilgiler veren Soylu, “Yunanistan bir geçiş ülkesi, birçoğu Avrupa’ya geçiyor transit olarak. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların birçoğunu yakalıyoruz. Yunanistan genel olarak bazı kaçakları yakalayınca geri gönderiyor. Kaçakları bizim kara sınırlarımıza bırakıyor. Aralarında bir tane FETÖ’cü yok. Son 2,5 yıldır 8 bin civarında FETÖ’cü geçti. Türkiye’ye bıraktıklarında bir tek FETÖ’cü yok. Türkiye’ye karşı farklı bir yaklaşım olmadığını hissetmek mümkün değil. Yunanistan büyük bir network parçası. Kendi adına bir karar ortaya koyuyor değil. Almanya’da hangi politika uygulanıyorsa, Amerika’da hangi politika uygulanıyorsa devam etmekte. FETÖ elebaşı neredeyse büyük akıl oradadır” şeklinde konuştu.



“Bir tek kişiyi bile getirebilmek Türkiye’nin gücünü gösterir”


Kaçan FETÖ’cülerin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini vurgulayan Soylu, “Bunların her biri bizim istihbaratımızın, ikili ilişkilerimizin, dış ilişkilerimizin büyük başarısıdır. Bir tek kişinin getirilebilmesi bile Türkiye’nin gücüdür. Dünyada FETÖ’nün alanını kapatmak için ciddi bir uğraş veriyoruz” dedi.



“Saniyede 100 bin fotoğraf tarıyoruz”


Terörle mücadelede kullanılan yüz tanıma yöntemlerinden bahseden Bakan Soylu, “Geçtiğimiz gün emniyette ilgili birimlerimizi ziyaret ettim. Bizimkiler bir saniyede 100 bin fotoğraf tarıyor. Bu daha başlangıç. Dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi” açıklamalarında bulundu.



“5 kilo TNT yakaladık”


Terör eylemlerinin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını da anlatan Bakan Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını kaydetti. Mardin’de dün yaşanan çatışmada şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’ı da hatırlatan Bakan Soylu, “Dün Tufan müdürümüzü kaybettik. Tufan müdürümüz çok iyi arkadaşımdı, gaziydi. Bir terörist yakalamışlardı, bu terörist yer göstermeye gidiyorlardı. Bir sığınakta bombalar buldular, ikinci yere gittikleri zaman orada bir terörist grubu ile karşılaştılar. Orada maalesef kasığına gelen yarayla şehit oldu. Bu mücadeleler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:31
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlendi
    1. Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan..
    2. İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul ve..
    3. Fransa’dan kritik açıklama! ‘Bizim..
    4. EYT’lilerin buluşma kararı sonrası..
    5. Başkan Büyükkılıç, geleceğin..
    6. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş..
    7. Yücel İldiz: "Kimse bizden bu..
    8. Uygur: "Divriği Ulu Cami hakkını..
    9. Başkan Soyer’den kadın çalışmalarına..
    10. Hainlerin sığınağı Kandil Post
    11. ABD araştırdı, Delice tuzunda..
    12. "Telefonum dolapta aklım derste"
    13. Arkadaşı tarafından başından yaralanan..
    14. Başkan Kavuş, Meram Sanayi..
    15. Kaş’ta geleneksel sünnet şöleni
    16. İş ve akademi dünyasını bir araya..
    17. Tüketici Hak Arama Derneği Genel..
    18. Soylu'dan Gül ve Davutoğlu'na 'kayyım'..
    19. Mersin sokaklarına kadın eli değiyor
    20. Libya'daki UMH'den BAE'ye "Hafter'e..
    21. Göztepe'nin yeni transferlerinden..
    22. Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı
    23. Hacire Akar: Acılar artık son bulsun
    24. Eğitim-Bir-Sen’den “eğitim öğretim..
    25. Kozan’da Dağılcak Sosyal Tesislerine..
    26. 15 Ülkeden 150 bisikletçinin katıldığı..
    27. Karabük’te "yaza veda" pikniği
    28. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    29. Kırklareli’de kuru fasulye hasadı
    30. AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim..
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!