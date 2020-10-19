Bakan Soylu "karanlıkta girdik" deyip sayıyı açıkladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada geçen hafta Hakkari’de yapılan operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hakkari’de yapılan operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, yaptığı açıklama “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.