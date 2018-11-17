Bakan Soylu: Kandil'deki leşleri milletin önüne sereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki AFAD Kırkpınar merkezinde düzenlenen 'AFAD Başkanları Toplantısı' programına katıldı. Afete hazırlık projesi kapsamında burada kamp yapan 81 il müdürüne hitap eden Soylu, Türkiye'nin afete hazırlık konusunda ne durumda olduğunu anlattı.

'UYANIK OLMALIYIZ'

Bakan Soylu, terör konusunda harekatların sürdüğünü belirterek, "Komisyon toplantısına gittik, hazırlıklı gelmişler. Bizi kum torbasına çevirecekler. Söylediği sözü görüyor musunuz? Afrin işgali diyor. Halbuki Afrin'i işgal değil. Biz öldürülen terörist sayısını verince yurt içi harekatlarda bu kadar terörist öldürülmüş, 'Siz işgalcisiniz' dediler. Kendi toprağımızda bizi işgalci olarak nitelediler. Yine aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman bize şunu söylediler, 'Siz muhalifleri öldürdünüz' dediler. Yasal bir meşruiyet sağlamaya çalıştılar. Hem uyanık olmalıyız, cümleyi bile aradan kapmalıyız kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle bir meşruiyet alanı bu topraklarda sağlamamalıyız. Sonra sen bakansın işte burası yasama, sen yürütmesin burada konuşamazsın.'' dedi.

'BEN DE BU MEMLEKETİN EVLADIYIM'

''Bakan olsam da ben bu memleketin evladıyım.'' diyen Soylu, ''Şehitlerimiz, gazilerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağında kan üzerinden özgürlük sağlanmış. Kanla sulanmış memleket kolay bir iş değil bu.'' ifadelerini kullandı.

'KANDİL'DEKİ LEŞLERİ MİLLETİN ÖNÜNE SERECEĞİZ'

Soylu, şunları ifade etti;

''Fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyebilecekler, orada oturmuş canlı yayın yapıyor telefonundan Facebook'tan Kandil'e yayın yapıyor, demek istiyor ki beni buraya atadınız sizin adınıza buradaki görevi yerine getiriyoruz. Hiç merak etmesin aziz milletimiz, Kandil'dekilerin leşlerini getirip milletimizin önüne sermek bizim borcumuzdur"