Bakan Soylu: Kandil odaklı adaya geçit yok

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele, yaklaşan yerel seçimler, Kaşıkçı muamması, ABD ile ilişkiler ve kamuya personel alımı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Soylu, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesinde, Kandil talimatlı, PKK ile iltisaklı başkan ve muhtar adaylarını bir bir ayıklayacaklarını söyledi. Soylu, “Oturmuşlar Kandil’de, acaba 31 Mart seçimlerinde muhtar kimi belirleriz hesabı yapıyorlar. Benim görevim 31 Mart’tan sonra değil, devlet olarak bizim görevimiz 31 Mart’tan önce adım atabilmektir. Onların muhtar belirlemeden PKK’yla irtibatlı-iltisaklı muhtarları belirleyip ona göre adım atmalıyız” diye konuştu.

Seçim öncesi Kandil’den dağa adam istiyorlar

Bir takım belediyelerin yerel seçimlerde tekrar HDP’ye geçeceğinin konuşulduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti: “Diyelim ki geçti, ne dediklerini biliyor musunuz? Söyledikleri şu, ‘31 Mart’tan sonra belediyeler bizde; eğer buralarda çalışmak istiyorsanız ailenizden bir kişiyi şimdiden dağa gönderin’. Şimdi ben devletim, ne yapmam lazım. Seyredeyim mi, seyredelim mi?”

Terör neredeyse biz oradayız

Suriye ile Irak’taki terör unsurlarına yönelik operasyonları eleştirenlere de cevap veren Soylu, “Bizim orada, şurada ne işimiz var’ diye söylenenler var. Sadece iktidara muhalefet etmek için bu sözler söylenmez. Eğer bomba Afrin’de hazırlanıyorsa, terör örgütü Afrin’de eğitiliyorsa bizim Afrin’de işimiz var. Fırat’ın doğusunda da Fırat’ın batısında da işimiz var” dedi.

Kaşıkçı muammasına ‘2 Ekim olayı’ diyebiliriz

Suudi gazeteci Kaşıkçı olayına da değinen Soylu, şunları dile getirdi: “Buna tırnak içerisinde ‘2 Ekim olayı’ diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil. Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı. Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz. Arama izni daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı. Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı aynı zamanda. Kanaatlerim var, bunları söyleyebilme kabiliyetine sahip değilim. Kanaatlerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir. Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Bir soruşturmanın sonucunda gerek savcılık gerekse kolluk kuvvetleri bu konudaki araştırmanın sonucunu titizlikle ortaya koyarlar ve bütün dünyaya burada neyin olduğunu, ulaşabildilerse hangi delillere ulaştıklarını ortaya koyarlar. Bunun ötesinde bu meselede çok fazla söz tüketmek kanaatimce israftır.”

Suriyelilerin ekonomiye katkısı niye söylenmiyor?

Türkiye’deki Suriyelilere yönelik de konuşan Soylu şunları kaydetti: “Şunun bilinmesini isterim; bir kere suç oranının Türkiye’de genel nüfusa oranı 2,5’tir. Suriyelilerin de 0,8’dir. Bu üçte birinin altındadır yani. Bu 0,8’in de büyük bölümü kendi aralarındaki tartışmadır. Yüzde 50’si, yüzde 60’ı kendi aralarındaki tartışmadan kaynaklanmaktadır. İçişleri Bakanı olduğum günden itibaren dilencilere yönelik operasyon yaptırıyoruz; oran 10’da 1’dir, ama 10’da 8’i ‘biz Suriyeliyiz’ diyor. Yok ‘TOKİ’den ev veriliyor, asgari ücret veriliyor.’ Bunların hepsi dedikodu üzerinden ‘acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim’ diye ortaya çıkarılan, ‘Türkiye’nin içerisinde bir noktayı tetikleyebilir miyim’ diye bir süreci oluşturmaya çalışanların çabaları. Bu çabalara hep beraber karşı durmalıyız. Suriyelilerin bizim ekonomimize de katkısını maalesef iş adamlarımız seslendirmiyor ve dillendirmiyorlar, kusura bakmasınlar.”

“285 motosikleti trafiğe veriyoruz, sayı artacak”

İçişleri Bakanı Soylu, “285 motosikleti trafiğe veriyoruz, bu sene 5 bin polisi trafiğe vereceğiz, yıllardan beri artmıyordu. Şu anda 2 bin 800’ünü tamamladık, eğitimleri de bitti” bilgisini de paylaştı.