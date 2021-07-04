  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Mevlana dizisine flaş bir transfer daha!
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor!
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye ile normalleşme" açıklaması
Gündem Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor!
Gündem

Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptıklarını belirterek, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 15:13:00 -
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan kara yolundaki 2 bin 15 rakımlı Gazi Tepe Üs bölgesini ziyaret ederek mehmetçiklere moral verdi. Soylu, Muş'taki temasından ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte helikopterle üs bölgesine geçti.

Operasyonlarla ilgili bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'taki temasından ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte helikopterle Bitlis-Baykan kara yolundaki 2 bin 15 rakımlı Gazi Tepe Üs  bölgesine geldi. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, bölgede yürütülen operasyonlarla ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bakan Yaadımcıları ve komutanların katıldığı üs bölgesindeki güvenlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından Bakan Soylu'nun üs bölgeden ayrılacağı belirtildi.

Üs bölgesinde görev yapan askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, bölgede yürütülen operasyonlarla ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bakan Yaadımcıları ve komutanların katıldığı üs bölgesindeki güvenlik toplantısına katıldı.

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptıklarını belirterek, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları'nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay