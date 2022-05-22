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Siyaset Bakan Soylu İstanbul'daki operasyonun bilançosunu duyurdu!
Siyaset

Bakan Soylu İstanbul'daki operasyonun bilançosunu duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki gün içerisinde İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişinin gözaltına alındığını duyurarak son bilançoyu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 09:08:00 - 2022-05-22 09:10:20
Bakan Soylu İstanbul'daki operasyonun bilançosunu duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da son 2 günde; Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kg Esrar, 170 kg Metamfetamin, 123 kg Kimyasal Madde, 42 kg Marihuana, 7 kg Eroin ele geçirildi. 12 kişi ise gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

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