Bakan Soylu iftira atanlara sert çıktı: Ahlâk fukaraları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisinin Ankara’da bakanlığın eğitim binasında kaymakam adaylarıyla çektirdiği fotoğrafı çapıtan CHP'li Bülent Tezcan'a sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Önce PKK’nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı) Ankara’da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dersanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları" ifadelerini kullandı.