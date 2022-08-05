  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu iftira atanlara sert çıktı: Ahlâk fukaraları
Gündem

Bakan Soylu iftira atanlara sert çıktı: Ahlâk fukaraları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisinin Ankara’da bakanlığın eğitim binasında kaymakam adaylarıyla çektirdiği fotoğrafı çapıtan CHP'li Bülent Tezcan'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 02:45:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Önce PKK’nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı) Ankara’da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dersanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23