Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadınla görüştü

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili çalışmaları esnasında, HDP teşkilatında çalışan D.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

2 sene önce gerçekleşen cinsel istismar olayının ardından HDP’li milletvekillerinin skandalın kamuoyuna yansıtılmaması ve mağdur kadına şikayetçi olmaması yönünde baskı yaptığı belirlendi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP'li Tuma Çelik'in 2 sene önce tecavüz ettiği kadını 'sessiz kal, şikayetçi olma' diyerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. HDP’de yaşanan skandalın patlak vermesinin ardından ise Tuma Çelik, partisinden istifa etmek zorunda kaldı.

Büyük tepki çeken olay Meclise de taşındı ve Meclis mağdur kadını dinlemek için komisyon kurdu. D.K. yaşadığı cinsel istismarı ve aldığı tehditleri tüm ayrıntılarıyla mecliste kurulan komisyonunda anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü

Cinsel istismara uğrayan kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptı. D.K. yaşadıklarını anlatarak, kendisinin ve ailesinin korunması yönünde gösterilen hassasiyetten dolayı Bakan Soylu’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.