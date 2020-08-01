  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadınla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in cinsel istismarına uğradığı öğrenilen D.K. isimli kadın ile görüştü. Arefe günü Soylu’nun makamında yapılan görüşmede, D.K., yaşadığı olayı anlatarak, bu süreçte hem kendisinin hem ailesinin güvenliği konusunda gösterilen hassasiyetten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:30:00 -
Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadınla görüştü

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili çalışmaları esnasında, HDP teşkilatında çalışan D.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

2 sene önce gerçekleşen cinsel istismar olayının ardından HDP’li milletvekillerinin skandalın kamuoyuna yansıtılmaması ve mağdur kadına şikayetçi olmaması yönünde baskı yaptığı belirlendi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP'li Tuma Çelik'in 2 sene önce tecavüz ettiği kadını 'sessiz kal, şikayetçi olma' diyerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. HDP’de yaşanan skandalın patlak vermesinin ardından ise Tuma Çelik, partisinden istifa etmek zorunda kaldı.

Büyük tepki çeken olay Meclise de taşındı ve Meclis mağdur kadını dinlemek için komisyon kurdu. D.K. yaşadığı cinsel istismarı ve aldığı tehditleri tüm ayrıntılarıyla mecliste kurulan komisyonunda anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü

Cinsel istismara uğrayan kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptı. D.K. yaşadıklarını anlatarak, kendisinin ve ailesinin korunması yönünde gösterilen hassasiyetten dolayı Bakan Soylu’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali haydar

HÜDA KAYA SANA MI DÜŞTÜ BU İŞLER.  
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı