Bakan Soylu HDP'li Taşdemir'in Gara'ya gittiğini açıklamıştı: Soruşturma başlatıldı!

Yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı A Haber canlı yayınında HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in önce Gara'ya, ardından Mahmur'a gittiğini açıklamıştı. Bakan Soylu, 2017'de teslim olan bir teröristin itirafları ve istihbarat raporlarıyla tespit edilen ziyareti şöyle anlattı:

"2017'de teslim olan PKK'lıya, Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar."

Bakan Soylu'nun açıklaması ihbar kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçuyla soruşturma açıldı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Soylu'nun açıklamalarının ihbar kabul edildiği belirtildi.

Gara ve Mahmur'a gittiği ortaya çıkan HDP'li Taşdemir ise her HDP'li gibi inkar yolunu seçti:

"Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz."