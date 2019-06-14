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Bakan Soylu: “Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’daki esnaf ziyareti sırasında gün içerisinde yakalanan DHKP-C’lilerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bugün yine DHKP-C’nin bir yerini bastık.

14 Haziran 2019 Cuma 20:54
Bakan Soylu: “Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’daki esnaf ziyareti sırasında gün içerisinde yakalanan DHKP-C’lilerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bugün yine DHKP-C’nin bir yerini bastık. Gri listedeki bir teröristi 3 teröristle beraber oradaki arkadaşlarımız aldılar. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirmek isteyenlerin talebini geri çevirmedi. Bir kahvehaneye giren Bakan Soylu, burada vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.



“Aynı oy çalmalar 5 yıl sonra da olursa sanatçıların sosyal medyadaki ağzına mı bakacağız”


Bir kahvehanede konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyükşehir’de oylar birbirini tutmuyor. Çeteleler birbirini tutmuyor. Sandık sonuç tutanakları birbirlerini tutmuyor. Artı YSK’ya giden bilgisayardaki rakamlar birbirini tutmuyor. İtiraz etmeyeceğiz. Ne diye? Amerika dedi ki ‘Ben not ettim’. Kimse kusura bakmasın biz de Amerika’nın 15 Temmuz’unu not ettik. Sanatçılar çıkacaklar diyecekler ki ‘Siz bu seçimi yenileyemezsiniz’. O zaman 5 yıl sonra aynı bu ip çalmalar, çırpmalar söz konusu olursa ne yapacağız? Sanatçıların sosyal medyadaki ağızına mı bakacağız yani. O zaman en çok bağıranın seçim kazandığı bir hale doğru ulaşmış olacağız” dedi.



“S-400’ler Türkiye’nin bağımsızlık teminatlarından birisidir”


Konuşma esnasında bir vatandaşın ‘S-400’ler gelecek mi Bakanım’ sorusuna başından geçen bir olayla cevap veren Bakan Soylu, “S-400 sadece S-400 değildir. Türkiye’nin bağımsızlık teminatlarından birisidir. Ya Amerika’ya gebe olacaksın ya da teslim olacaksın. Bir Trabzonlunun biri bana dedi ki geçen gün. ‘O S-400 buraya gelecek’ dedi” şeklinde konuştu.



“Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz”


İstanbul’da düzenlenen DHKP-C operasyonunda 4 teröristin yakalandığın bilgisini veren Bakan Soylu, “Bugün yine DHKP-C’nin bir yerini bastık. Gri listedeki bir teröristi 3 teröristle beraber oradaki arkadaşlarımız aldılar. Şunu çok net söyleyeyim. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz” ifadelerini kullandı.



“Onun (İmamoğlu) üzerinden İstanbul’a PKK sızmaya çalışıyor”


Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik ‘İstanbul’da ne işin var’ sözlerine karşılık veren Bakan Soylu, “Onun üzerinden İstanbul’a PKK sızmaya çalışıyor. Ben de burada dilim döndüğünce İstanbul’u bu musibetten kurtarmak için tek tek İstanbul’a anlatmaya çalışıyorum. Yarın ‘eyvah’ para etmez. Bir de Canan var. O da bana laf yetiştiriyor. ‘Bu Süleyman Soylu’nun biz evvelini biliriz. Neyi bileceksin işte evvelini gel sor buralarda yaşadık. Biz evvelimizde Allah’ımıza çok şükür olsun domuz yiyerek büyümedik. Ama onlar öyle büyümüşler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 20:54
  1. sanat
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