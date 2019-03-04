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Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapıldığını belirterek, sadece dağda değil şehirde de terörün peşinde olduklarını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:14
Bakan Soylu: “Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapıldığını belirterek, sadece dağda değil şehirde de terörün peşinde olduklarını söyledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İstasyon Meydanı’nda binlerce vatandaşla açık hava toplantısında bir araya geldi. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy için seçimlerde destek istedi. Ömer Arısoy’u uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Soylu, “Ömer Arısoy’un ve Zeytinburnu’nun emrindeyim” dedi.


Bakan Soylu, “Dün Diyarbakır’da neymiş, partinin içerisinde ‘Apo’ için açlık grevi yapacaklarmış. Arkadaşlar hemen alıyorlar. Bakın geçen hafta İstanbul’da, sadece dağda değil şehirde de terörün peşindeyiz. DHKP-C’nin buradaki Türkiye sorumlusu dahil yeşil liste, gri liste, arkadaşlarımız inlerinde buldular, bir çuvalın üzerine koydular, ağızlarını bağladılar. Bir büyük mücadele yapıyoruz. Onun için sizden güç istiyoruz” dedi.



“Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış”


Diyarbakır’ın Çınar ilçesini ziyaret ettiğini anlatan Bakan Soylu, “Akşamın bir saatinde, gece saat 23.30’da eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış. 500 genç orada bekliyor. Kimisi bilgisayar, kimisi üniversiteye çalışıyor. Kimisi kitap okuyor, kimisi müzik öğreniyor, kimisi ilahi okuyor. Allahıma şükürler olsun. Gece saat 01.30’a kadar sohbet ettik. Onlar sordu, ben cevapladım. Onlara bir tek şey söyledim; hiçbir şeyi kafanıza takmayacaksınız, terörü bize bırakacaksınız. Siz büyük adam olacaksınız, bu ülkeye hizmet edeceksiniz” şeklinde konuştu.


31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinen Bakan Soylu, “İstanbul’da bir 5 yıl. Bir taraftan Binali ağabey, bir taraftan Ömer Arısoy ile beraber siz görün. Kılıçdaroğlu çıldırır. Zeytinburnu ve İstanbul sadece yürümeyecek, sadece koşmayacak, önümüzdeki 5 yıl Zeytinburnu ve İstanbul uçacak” ifadelerini kullandı.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ise, “Hep birlikte Cumhur İttifakı’nı Zeytinburnu’nda daha yükseğe çıkaracağız. Bu memleketi hep birlikte daha iyiye, daha güzele taşıyacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 1 Nisan’dan itibaren 7 gün 24 saat sizlerin hizmetinde olacağız. Herkesin gururunu kabartacak hizmetler yapacağız” diye konuştu.


Bakan Soylu’nun konuşması sırasında AK Parti Milletvekili İffet Polat küçük bir çocuğun arabada mahsur kaldığını söyledi. Konuşmasını bölen Bakan Soylu, koruma ekiplerine talimat vererek çocuğun hemen arabadan çıkartılmasını istedi. Koruma ekipleri, aracın camını kırarak kapıyı açtı. Aracın içerisinde mahsur kalan gözü yaşlı çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:14
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