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Gündem

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde ilk kez 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' yapıldığını, bu kapsamda 27 bin 707 aracın kontrol edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 17:43:00 -
Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde ilk kez 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' yapıldığını, bu kapsamda 27 bin 707 aracın kontrol edildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, her yönüyle devam ediyor. 81 ilde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' gerçekleştirildi. 27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler" dedi.

Soylu paylaşımında ayrıca uygulamaya ilişkin verilere yer verdi. Soylu'nun paylaştığı tabloya göre; uygulamada 1 kilo 289 gram esrar, 40 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 54 gram sentetik kannobionid, 194 gram skunk, 8 ecstasy, 353 adet ve 375 ml sıvı sentetik hap, 1 captagon, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 16 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek, 7 kesici-delici alet ve 550 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uygulamada, 142 şüpheliye işlem yapıldı. 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandı ve 81 araç trafikten menedildi.

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Yorumlar

Özgün

20 yıldır niye azdı bu uyuşturucu çeteleri hiç soruyormusımız

Okur

İlk olması üzücü sürekli her daim her alanda denetim şart. Sokaklar teksasa dönmüş vaziyette. Sürdürülebilir huzur ve güven ortamı sürekli denetimle teftiş ile devamlılık sağlar.
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