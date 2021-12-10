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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
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Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:47:00 -
Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

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