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Gündem Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 16:02:00 -
Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, Jandarma ekipleri tarafından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Eren Operasyonları kapsamında; dün, Van Başkale’de, bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarma'mızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun.

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Yorumlar

Putsavar

yahudi-zilletciler sahte tik sampiyonu sakat pekeri ikinci atatürk ilan etmis. put dikme hazlirliklari son surat devam ediyormus.
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