Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önümüzdeki günlerde sonbahar-kış operasyonlarının başlayacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.
Programda konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değinerek 'İlkbahar-Yaz Operasyonları'na ilişkin açıklama yaptı.
10 bin 850 operasyon düzenlendi
Operasyonların tamamlandığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, planlanan 9 bin 63 operasyonun üzerine çıkıldığını beliretek "10 bin 850 operasyonla kapattık." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, operasyonlarla 39'u üst düzey olmak üzere toplam 127 teröristsin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sonbahar-kış operasyonları başlıyor
PKK'nın içinde kalan eleman sayısının 181 olduğunu hatırlatan Soylu, bu yılki katılım sayısının 40 olduğunu belirtti.
'Sonbahar-Kış Operasyonları'nın başlayacağını söyleyen Soylu, "Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var. Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha." diye konuştu.