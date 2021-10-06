Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Programda konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değinerek 'İlkbahar-Yaz Operasyonları'na ilişkin açıklama yaptı.

10 bin 850 operasyon düzenlendi

Operasyonların tamamlandığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, planlanan 9 bin 63 operasyonun üzerine çıkıldığını beliretek "10 bin 850 operasyonla kapattık." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, operasyonlarla 39'u üst düzey olmak üzere toplam 127 teröristsin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sonbahar-kış operasyonları başlıyor

PKK'nın içinde kalan eleman sayısının 181 olduğunu hatırlatan Soylu, bu yılki katılım sayısının 40 olduğunu belirtti.

'Sonbahar-Kış Operasyonları'nın başlayacağını söyleyen Soylu, "Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var. Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha." diye konuştu.