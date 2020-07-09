Bakan Soylu duyurdu: Askıya alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, "Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Bu fabrikanın buradaki çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek." dedi.

Soylu, "Burada iki türlü patlayıcı var. Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz."

İçişleri Bakanı Soylu, patlayıcıları jandarmanın taşımasıyla ilgili "Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil. Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen ki başından beri böyle bu mesele de Başsavcılığımızda. Jandarma bölgesi olması hasebiyle jandarmaya bu yetkiyi verdi." dedi.