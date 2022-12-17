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Gündem Bakan Soylu duyurdu! 3 sarı torba daha
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 3 sarı torba daha

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından "Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren operasyonlarında ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 18:01:00 -
Bakan Soylu duyurdu! 3 sarı torba daha

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı.

J-SİHA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Taarruz Helikopterlerinin de destek verdiği, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, biri sözde Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Komandolar tarafından bölgede arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Terörle mücadele operasyonları, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren operasyonlarında ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık."

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