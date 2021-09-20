Bakan Soylu: Destanları şehit ve gazilerimizle birlikte yazıyoruz

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas’ta düzenlenen programa katılan Soylu, gazilerle tek tek ilgilenerek şunları söyledi: “Ne yapsak sizin evlatlarınızın bu ülkeye yaptıklarının karşılığını bizim ödeyebilmemiz mümkün değildir. Devleti şehit aileleri ve gazilerimizin emrine veren tarihimizi unutmayalım. Hüküm sürdüğümüz tüm coğrafyalarda hasret kaldığımız tarihimizle bizi tekrar bir araya getiren kıymetli Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Sivas’ta Gaziler Günü’nde birlikte olacağımızı söylediğimde, ‘Benim Kurtuluş Savaşı’mın kahraman şehrine selam, gazilerimize de hem muhabbetlerimi hem de emirlerinde olma dileklerimi ilet’ dedi.” Tarih kitaplarında yazan kahramanlıkların hepsinin tekrar yaşandığını dile getiren Bakan Soylu şöyle devam etti:



“Biz aslında yarının kitaplarında yazacak destanları bugünden şehitlerimizle, buradaki gazilerimizle birlikte yazıyoruz. Şehitlik ve gazilik hem bu milletin ruhudur hem bu milletin temsil ettiği değerler, rahmani değerlerdir. Bu milletin gazasında gaza vardır, gaza ehli vardır, gaza bizim inancımızda ganimet kazanmak için çıkılan sefer değildir. İslam için çıkılan, bu dünyaya adaleti, hakkı, merhameti, iyilik medeniyetini yaymak için çıkılan seferlerdir. Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir. Biz bizim üzerimize oyun kuran ülkelere benzemeyiz. Türkiye, bugün PKK ile yerli ve yabancı işbirlikçilerinin çıkar zincirini şehit, gazi ve ailelerinin sayesinde kırmıştır. Onlar Gabar, Cudi, Tendürek ve Bestler Deresi’ne kadar mücadele eden on binlerce askerle beraberler. Tüm şehitlere ve ebedi dünyaya göç eden gazilere, Allah’tan rahmet diliyorum.”