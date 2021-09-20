  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu: Destanları şehit ve gazilerimizle birlikte yazıyoruz
Siyaset

Bakan Soylu: Destanları şehit ve gazilerimizle birlikte yazıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Destanları, şehitlerimizle, gazilerimizle birlikte yazıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 15:53:00 -
Bakan Soylu: Destanları şehit ve gazilerimizle birlikte yazıyoruz

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas’ta düzenlenen programa katılan Soylu, gazilerle tek tek ilgilenerek şunları söyledi: “Ne yapsak sizin evlatlarınızın bu ülkeye yaptıklarının karşılığını bizim ödeyebilmemiz mümkün değildir. Devleti şehit aileleri ve gazilerimizin emrine veren tarihimizi unutmayalım. Hüküm sürdüğümüz tüm coğrafyalarda hasret kaldığımız tarihimizle bizi tekrar bir araya getiren kıymetli Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Sivas’ta Gaziler Günü’nde birlikte olacağımızı söylediğimde, ‘Benim Kurtuluş Savaşı’mın kahraman şehrine selam, gazilerimize de hem muhabbetlerimi hem de emirlerinde olma dileklerimi ilet’ dedi.” Tarih kitaplarında yazan kahramanlıkların hepsinin tekrar yaşandığını dile getiren Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Biz aslında yarının kitaplarında yazacak destanları bugünden şehitlerimizle, buradaki gazilerimizle birlikte yazıyoruz. Şehitlik ve gazilik hem bu milletin ruhudur hem bu milletin temsil ettiği değerler, rahmani değerlerdir. Bu milletin gazasında gaza vardır, gaza ehli vardır, gaza bizim inancımızda ganimet kazanmak için çıkılan sefer değildir. İslam için çıkılan, bu dünyaya adaleti, hakkı, merhameti, iyilik medeniyetini yaymak için çıkılan seferlerdir. Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir. Biz bizim üzerimize oyun kuran ülkelere benzemeyiz. Türkiye, bugün PKK ile yerli ve yabancı işbirlikçilerinin çıkar zincirini şehit, gazi ve ailelerinin sayesinde kırmıştır. Onlar Gabar, Cudi, Tendürek ve Bestler Deresi’ne kadar mücadele eden on binlerce askerle beraberler. Tüm şehitlere ve ebedi dünyaya göç eden gazilere, Allah’tan rahmet diliyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay