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Siyaset

Bakan Soylu deprem bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerin yaşandığı Bingöl’de helikopterle hasar gören köyleri havadan inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:01:02 -
Bakan Soylu deprem bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerin yaşandığı Bingöl’de helikopterle hasar gören köyleri havadan inceledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Haziran’da 5.7’lik deprem ve ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı Bingöl’e geldi. Depremin merkez üssü Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, daha sonra helikopterle ağır hasar alan köylere gitti. Depremin ağır hasar verdiği Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerini Bakan Soylu havadan inceledi. Bakan Soylu’ya incelemelerinde Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek eşlik etti. Bakan Soylu’nun köylerdeki incelemesi sürüyor.

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