Bakan Soylu Denizli'ye gidecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'de incelemelerde bulunacak

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'ye gidecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Soylu, Denizli'de deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

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