Bakan Soylu Denizli'ye gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'de incelemelerde bulunacak
08 Ağustos 2019 Perşembe 18:10
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'ye gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Soylu, Denizli'de deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:10
YORUM YAZ