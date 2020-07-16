Bakan Soylu 'demokrasi nöbeti' tutan vatandaşlara hitap etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törenin ardından "demokrasi nöbeti"nin tutulduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na geldi.

Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, darbe karşısında gösterdikleri direniş dolayısıyla Türk milletine minnettar olduklarını belirtti.

"15 Temmuz'un arkasında kim varsa terör örgütü PKK'nın arkasında da o vardır." diyen Soylu, "15 Temmuz, bize çelme takmaya çalışanlara karşı aslında tam da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim yeni bir dirilişimiz oldu." ifadesini kullandı.

Hedeflerinin daha güçlü ve büyük Türkiye olduğunu kaydeden Soylu, yürüttükleri çalışmalarda eksikliklerinin elbette olduğunu ancak millete kastlarının bulunmadığını söyledi.

Soylu, Allah'tan kendilerini vatandaşlara karşı mahçup etmemesi ve Türk milletine bir daha 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşatmaması temennisinde bulundu.