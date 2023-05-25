Bakan Soylu Dadaşlarla bir araya geldi! 'Erzurumlunun 28 Mayıs'ta vereceği bekliyoruz'

Bakan Soylu, "Her türlü kumpası, oyunu, çelmeyi, en önceden hissedip bunu ortadan kaldırmak için kendini ortaya koyan Dadaş’ın, Erzurumlunun 28 Mayıs’ta dünyaya vereceği cevabı hep beraber bekliyoruz" dedi.

"Seçimimize PKK’yı soktular. Bize aile yapımızı ortadan kaldıracak LGBTİ'yi seçimimize soktular. Bize geçen sefer 25 yerde yaptıkları gibi özerkliği seçiminize soktular, FETÖ'yü seçimimize soktular" diyerek muhalefetin çirkin yüzlerini ortaya koyan Bakan Soylu, "Bize bu ülkenin yarınlarına ait endişe duyabileceğimiz ne varsa Amerika üzerinden ve Batı üzerinden bunu seçimimize soktular. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir tanesi şudur. Oturmuş Akşener, bay bay Kemal neymiş 'ben Başbakan olacağım, sen cumhurbaşkanı olacaksın'. Meclis'te öyle bir tokat vurdular ki bunlara, 320'nin üzerinde Cumhur İttifakı'yla beraber 'al sana' dediler başbakan, 'al sana' dediler parlamenter hükümet sistemi. Biz doğru bir politikayla gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti: Tayyip Erdoğan doğru bir politika ortaya koydu. Doğunun ve Güneydoğu'nun batıyla beraber buluşmasına ve birleşmesine yönelik bir politika ortaya koydu. Bunu kimse anlamayacağını zannetti. Ama size bir şey söyleyeyim, HDP'nin aldığı oy bundan 7-8 sene 13,5 buçuktu. Şimdi aldığı 8,5'a geriledi. Millet bir şey söyledi: Ben 9 yaşındaki bir kızın dağa çıkmasını istemiyorum artık.