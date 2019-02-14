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Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye Ankara için kabus olur”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP’li bir belediyenin Ankara’da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşünüyorum.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:46
Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye Ankara için kabus olur”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP’li bir belediyenin Ankara’da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşünüyorum. Ellerine geçirince memleketimizin, milletimizin, Ankara’mızın kazanımlarını nasıl tek tek heder ediyorlar. Sizden bir tek şey istiyorum, Ankara Büyükşehir Belediyesine Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın” dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Hüseyin Gazi Kültür Merkezi’nde şehit yakınları, gaziler ve muhtarla bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan için yürümek isteyen HDP’li milletvekillerini eleştirerek, “Sözde HDP’nin Eş Başkanvekili, Kandil’in vekili o, bizim milletimizin vekili değil. Onlar, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan bizim kardeşlerimizin çocuklarının dağlara götürülüp 14-15 yaşında o kızların Karayılan">Murat Karayılan denilen alçağa, Cemil Bayık denilen haysiyetsize, kirli insanlara peşkeş çekilmesine hiçbir zaman ses çıkartmayan, ardından da kadın hakları diye bir taraflarda anlatmaya çalışan kişiliksiz ve seviyesiz insanlardır. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil” diye konuştu.


FETÖ’nün ABD tarafından desteklendiğini ifade eden Soylu, “FETÖ denilen alçağın ABD’de yıllık 800 milyon dolar sadece ABD’nin kendisine tahsis ettiği okullardan elde ettiği gelir, 200 milyon dolar da sadece onun izin verdiği derneklerden aldığı maaşla gerçekleşiyor. Toplam 1 milyar dolar. Biz karşımızda kim var, hangi oyunu kuruyor, neyi gerçekleştirmeye çalışıyor, Kandil’e adamlarını gönderip ‘Türkiye’ye karşı mücadele içinde olacaksınız’ diye talimat verenlerin kim olduğunu biliyoruz. Onun için ısrar ediyoruz ve diyoruz ki güçlü olmalıyız, zengin olmalıyız, özgür olmalıyız, bağımsız olmalıyız” şeklinde konuştu.



“Melanetin başı bir adam”


Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“15 Temmuz’da Türkiye’de ABD Büyükelçisi vardı biliyorsunuz. Şu anda Afganistan’da. Melanetin başı bir adam. Ne zaman oraya gitti oradan uyuşturucu akımı Türkiye’ye daha hızlı gelmeye başladı. Plancı bir adam. Her şeyin farkındayız ve her şeyi biliyoruz. Son 1.5 ayda 15 ton uyuşturucu yakaladık. 5 ton sadece eroin yakaladık, 2016 yılının tamamında 5 ton eroin yakaladık. Pazartesi günü 7 ton esrar yakaladık. 2018’de toplam yakaladığımız kokainin miktarı 1 ton 100 kilo. Şimdi 1.5 ay içinde 1.5 tona yakın kokain yakaladık. Hem satıcılarını hem de o örgüt yöneticilerini yerin yedi kat dibine sokmazsak namerdiz.”



“Ankara Büyükşehir Belediyesine Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın”


Soylu, “CHP’li bir belediyenin Ankara’da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşünüyorum. Siz görün ondan sonra bakın neler yapıyorlar. Ellerine geçirince memleketimizin, milletimizin, Ankara’mızın kazanımlarını nasıl tek tek heder ediyorlar. Sizden bir tek şey istiyorum, Ankara Büyükşehir Belediyesine Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:46
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