Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul projesine yönelik açıklamaları ve "Ya Kanal ya İstanbul'', ''Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?'' afişleri nedeniyle inceleme başlattı.Söz konusu gelişmenin Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Benim onayımla devreye girdi"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki Kanal İstanbul incelemesinin kendi onayı ile açıldığını söyleyen Soylu, "Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi, bugün sabah, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, bir televizyon programında söylemiş. Ben dinlemedim ama ilettiler. Siyasal stratejistler siyasal yorumcular farklı düşünebilirler. Şöyle mi olsaydı böyle mi olsaydı. Siyaset alanında olur. Bu bir tercihtir. Ama biz devlet idare ediyoruz. Kurallarla idare ediyoruz. Şöyle bir hakkımız yok: Görmeme, savurma, sinme... Kanunlar var kurallar var. İdarenin bütünlüğü ilkesi vardır." ifadelerini kullandı.

Soylu'dan Altaylı'ya kapak

Ayrıca Fatih Altaylı, Soylu'ya "Ekrem İmamoğlu, bu kaynakları 'Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı, Kanal İstanbul helal olsun, alkışlıyoruz' diye harcasaydı yine bu suçlamayı yöneltecek miydiniz?" sorusunu yöneltti. Soylu, Altaylı'nın sorusuna "Aynen yöneltilirdi" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı TV programında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için bölücülükle suçlandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmişti. Açıklamada, "Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" denilmişti.