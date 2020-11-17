  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!
Siyaset

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili, "Benim onayımla devreye girdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 08:57:00 - 2020-11-17 09:00:46
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul projesine yönelik açıklamaları ve "Ya Kanal ya İstanbul'', ''Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?'' afişleri nedeniyle inceleme başlattı.Söz konusu gelişmenin Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Benim onayımla devreye girdi"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki Kanal İstanbul incelemesinin kendi onayı ile açıldığını söyleyen Soylu, "Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi, bugün sabah, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, bir televizyon programında söylemiş. Ben dinlemedim ama ilettiler. Siyasal stratejistler siyasal yorumcular farklı düşünebilirler. Şöyle mi olsaydı böyle mi olsaydı. Siyaset alanında olur. Bu bir tercihtir. Ama biz devlet idare ediyoruz. Kurallarla idare ediyoruz. Şöyle bir hakkımız yok: Görmeme, savurma, sinme... Kanunlar var kurallar var. İdarenin bütünlüğü ilkesi vardır." ifadelerini kullandı.

Soylu'dan Altaylı'ya kapak

Ayrıca Fatih Altaylı, Soylu'ya "Ekrem İmamoğlu, bu kaynakları 'Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı, Kanal İstanbul helal olsun, alkışlıyoruz' diye harcasaydı yine bu suçlamayı yöneltecek miydiniz?" sorusunu yöneltti. Soylu, Altaylı'nın sorusuna "Aynen yöneltilirdi" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı TV programında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için bölücülükle suçlandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmişti. Açıklamada, "Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" denilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!
Gündem

İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!

Daha önce dolandırıcılık ve eşcinsel ilişki görütüsüyle şantaj iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de silahlı saldırı so..
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri
Gündem

ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretinden ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan ABD medyası New York Times yay..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay