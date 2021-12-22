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Siyaset Bakan Soylu: Büyük önem veriyoruz
Siyaset

Bakan Soylu: Büyük önem veriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 19:22:00 -
Bakan Soylu: Büyük önem veriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Compaore ve beraberindeki heyetle makamında gerçekleştirdiği görüşmede, Compaore'yi görevine tekrar atanması dolayısıyla tebrik etti ve başarılar diledi.

Görüşmenin, iki ülkenin içişlerinden sorumlu bakanları arasındaki ilk temas olduğuna dikkati çeken Soylu, bunun iki ülkeye de hayırlar getirmesini diledi.

Soylu, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Afrika ülkeleri ile Türkiye'de çok önemli birliktelik gerçekleştirildi. Afrika Zirvesi'ne 16 devlet ve hükümet başkanı ile 102 bakan katıldı. Türkiye, Afrika ülkeleri için çok önemli bir adım attı. Türkiye olarak dış siyasetimizde hem Afrika kıtasına hem de bölge ülkelerine büyük önem veriyoruz. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeyi kendimize öncelik olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Compaore de İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'ya davet edildikleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

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